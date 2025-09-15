TWICEのビジュアルジャック企画で一部変更 「行政等と検討した結果」MIYASHITA PARKが報告
東京・MIYASHITA PARKは15日、公式Xを通じ、「TWICE×MIYASHITA PARK」特別企画の変更を伝えた。
【画像】TWICE×MIYASHITA PARKイベントご来場の皆様へお知らせ
特別企画は、TWICEの日本6thアルバム『ENEMY』 発売＆『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』東京ドーム公演を記念したもので、9月9日から17日まで開催予定。
この内容について「行政等と検討した結果、東京ドーム公演当日9月16日（火）、17日（水）は多くのご来館が予想され、通路の混雑・混乱をきたす可能性があるため、安全上の観点から遊歩道のビジュアルジャックは控えさせていただきます」と案内。
その上で「代わりといたしまして、公演当日の9月16日（火）、17日（水）は、東京ドームラクーアガーデンビジョンにて、同内容のスライド放映を実施させていただきます」とした。
放映時間は、16日は午前11時〜午後10時30分、17日は午前7時30分〜午後10時30分。
【画像】TWICE×MIYASHITA PARKイベントご来場の皆様へお知らせ
特別企画は、TWICEの日本6thアルバム『ENEMY』 発売＆『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』東京ドーム公演を記念したもので、9月9日から17日まで開催予定。
この内容について「行政等と検討した結果、東京ドーム公演当日9月16日（火）、17日（水）は多くのご来館が予想され、通路の混雑・混乱をきたす可能性があるため、安全上の観点から遊歩道のビジュアルジャックは控えさせていただきます」と案内。
その上で「代わりといたしまして、公演当日の9月16日（火）、17日（水）は、東京ドームラクーアガーデンビジョンにて、同内容のスライド放映を実施させていただきます」とした。
放映時間は、16日は午前11時〜午後10時30分、17日は午前7時30分〜午後10時30分。