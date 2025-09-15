【秋限定】カルビー「ア・ラ・ポテト」新じゃがの贅沢な味わい登場

秋の訪れを感じさせるカルビーの人気シリーズ「ア・ラ・ポテト」が、今年も秋限定で登場します。2025年9月15日（月）から全国発売されるのは、「じゃがバター味」と「うすしお味」の2種類。どちらも北海道産の新じゃがを使用し、厚切りカットならではのザクッとした食感が魅力です。リニューアルでパッケージも進化し、北海道素材へのこだわりがより一層際立つ特別な一品に仕上がっています。

北海道産新じゃがを使った贅沢な一枚



「ア・ラ・ポテト」は、その年に収穫した北海道産の新じゃがのみを使用した厚切りポテトチップス。64g入りで、想定価格は税込190円前後。

1989年の発売以来、秋の定番スナックとして親しまれてきました。今年の「じゃがバター味」には北海道製造100％のバターを使用し、まろやかなコクを実現。

「うすしお味」には新たにオホーツクの塩※を加え、素材の風味をより引き立てています。

※使用している食塩のうちオホーツクの塩は60％です。

パッケージもリニューアルして登場



2025年秋季限定のアイコンや「北海道産新じゃが」の文字をわかりやすく配置し、より目を引くパッケージにリニューアル。

店頭でひと目で「ア・ラ・ポテト」とわかるデザインに仕上げられています。

さらに「うすしお味」には、使用する食塩のうち60％がオホーツクの塩になり、北海道ならではの味わいを楽しめるのも今年の注目ポイントです。

秋だけの味わいで心もほっこり♡



カルビーの「ア・ラ・ポテト」は、この時期だけ出会える特別なスナック。北海道産新じゃがの自然な甘みと厚切りならではの食感は、季節のご褒美にもぴったりです。

2025年9月15日（月）から全国発売され、11月中旬までの期間限定。なくなり次第終了となるため、見かけたらぜひ手に取ってみてください♪

秋のリラックスタイムを、ちょっと贅沢に彩ってくれるはずです。