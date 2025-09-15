グラビアデビュー15周年を迎える鈴木ふみ奈さんの最新写真集『鈴木ふみ奈写真集（仮）』（税込み3520円、日之出出版）が9月25日、リリースされます。「至高のグラビアクイーン」と称される彼女の魅力を余すところなく収めると同時に、新たな挑戦にも満ちた写真集です。



【写真】話題になった2024年の写真集「FLY HIGH」の鈴木ふみ奈さん

撮影は、東南アジア屈指のリゾート地ベトナム・ダナンと、世界遺産の街並みが残るホイアンで敢行。豊かな自然や異国情緒漂う街角を舞台に、これまで以上に大胆な衣装とポージングに挑みました。



鈴木さんはこれまで雑誌『SUNNY GIRL』にてグラビアを披露してきました。今回の写真集には、そのクオリティをさらに引き上げたカットが多数収録しています。15周年の鈴木ふみ奈の永久保存版としてお勧めしたい一冊です。



【鈴木ふみ奈さんプロフィル】

生年月日 1990年7月5日 埼玉県出身 血液型AB型 サイズT167B96(I)W60H93S24.5 日本大学芸術学部音楽学科卒 ミス・ワールド2018審査員特別賞 抜群のプロポーションと人懐っこいキャラクターで、雑誌やデジタル写真集、舞台、映画など多方面で活動。近年は「サウナガールズ」などの企画で新たな層からも支持を集め、生涯グラビアアイドルを自ら掲げて15周年を迎えた。趣味はサウナ巡り、特技はクラリネット Instagram：@suzukifumina X（旧Twitter）：@suzukifumina