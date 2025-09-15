【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】SNSで評判のお弁当。5時起き苦じゃない＜第4話＞#4コマ母道場
結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？ 喧嘩のない幸せな日々？ それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？ さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。
第4話 私の生きがい
【編集部コメント】
モモカさんが愛妻弁当にこだわる理由は、ほかにもあったのですね！ もともと記録用としてSNSにアップし始めたお弁当の写真。思いのほか好評で、フォロワーやコメントが少しずつつくようになっていました。好きで望んだ生活ではありますが、なかなか社会との接点が持ちにくい今の生活の喜びになっているそうです。マコトさんはお弁当のためモモカさんが早起きしていることを心配していましたが、そんな心配はご無用だったようですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第4話 私の生きがい
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび