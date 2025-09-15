¡Ö¤¿¤À¤Î¥Ô¥¶Å¹°÷¡×¤«¤éÀ¤³¦ÃíÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¡ªÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î24ºÐ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖNY¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ô¥¶Å¹¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¤¬¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î¤ËÃøÌ¾¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ö¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ð¥ê¥¢¡×¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥¦¥§¥ó¥Þ¥ó(24)¡£
¡¡8·î20Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×µ»ö¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ô¥¶Å¹¤ÇÆ¯¤¯ÍÍ»Ò¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¤â¡Öjust a pizza boy (¤¿¤À¤Î¥Ô¥¶Å¹°÷)¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÊì¤¬°é¤Ã¤¿¹ñ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ô¥¶ºîÀ®Ãæ¤Ë¤«¤Ö¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ÏÆü¤Î´Ý¤Î¹ñ´ú¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤Î¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Êà¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼á¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖNY¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤ß¤¨¤ë¤«¤â¡×¡ÖÀ¸¤Êý¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÍèÆü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤ó¤â¤ó¤À¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£