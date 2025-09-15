戦争で対立した指導者らの子孫が広島に終結
第二次世界大戦で対立した指導者らの子孫が広島に集まり、平和な未来について語り合いました。
イベントには、東條英機元首相のひ孫や、原爆投下を命じたトルーマン元大統領の孫など政治指導者らの子孫5人が登壇しました。
出席者らは、かつて戦争で対立した過去を乗り越え、互いに理解する必要性などを語り合いました。
■東條英機元首相のひ孫 東條英利さん
「曽祖父は恨みではなく、和解の心で最期を迎えている。自分が末裔としてできることは、日本とアメリカの和解を促進すること」「実際にまず対話をする、つながることがとても大事」
■トルーマン元大統領の孫 クリフトン・ダニエル・トルーマンさん
「心を開き、学び続けてください。自分の過去を知り、何が起きたのかを知り、なぜ起きたのか理解してください。そうすれば未来をよりよくすることができます」
世代を超えて語り合う未来の世界。被爆者もその意義を感じました。
■小倉桂子さん
「（ひ孫の英利さんとは）三世代違うが瞬時にしてわかる。年齢ではなくてその場を共有する。顔を見て声を聞くこれが一番大切だと」
参加者らは、9月19日には長崎の平和公園を訪れる予定です。
（2025年9月15日放送）