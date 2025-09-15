第二次世界大戦で対立した指導者らの子孫が広島に集まり、平和な未来について語り合いました。



イベントには、東條英機元首相のひ孫や、原爆投下を命じたトルーマン元大統領の孫など政治指導者らの子孫5人が登壇しました。



出席者らは、かつて戦争で対立した過去を乗り越え、互いに理解する必要性などを語り合いました。



■東條英機元首相のひ孫 東條英利さん

「曽祖父は恨みではなく、和解の心で最期を迎えている。自分が末裔としてできることは、日本とアメリカの和解を促進すること」「実際にまず対話をする、つながることがとても大事」





トルーマン元大統領の孫、ダニエルさん。英利さんと直接会うのは初めてです。■トルーマン元大統領の孫 クリフトン・ダニエル・トルーマンさん「心を開き、学び続けてください。自分の過去を知り、何が起きたのかを知り、なぜ起きたのか理解してください。そうすれば未来をよりよくすることができます」世代を超えて語り合う未来の世界。被爆者もその意義を感じました。■小倉桂子さん「（ひ孫の英利さんとは）三世代違うが瞬時にしてわかる。年齢ではなくてその場を共有する。顔を見て声を聞くこれが一番大切だと」参加者らは、9月19日には長崎の平和公園を訪れる予定です。（2025年9月15日放送）