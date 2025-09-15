女子プロを目指す選手も多数参加！ 明日16日に「第4回KOBUCHIZAWA IKIGAI CUP」開催
9月16日に、山梨県北杜市の小淵沢カントリークラブにおいて、プロを目指す女子選手とプロ、アマチュアの合計110人が技を競う「第4回KOBUCHIZAWA IKIGAI CUP」が開催される。
【写真】身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒は「オーバースイングの方が絶対に飛びます」
4回目となる今大会は、優勝賞金200万円（総額600万円）を目指して熱戦が繰り広げられる。「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」に出場した経験があり、プロゴルファーを目指す鈴木真緒、伊藤真利奈などの選手が参加予定で、勝負勘を養う良い機会にもなっている。彼女たちのプレーには注目したいところだ。さらに、9月17日にはアマチュア120人も加わり、女子選手1人とアマチュア3人が1組となり、スクランブル方式の団体戦で順位を競う「第4回IKIGAI SUPPORTERS CUP」も開催。「IKIGAI」を通して健康長寿な社会づくりを推進する活動の一環として開催される。ゴルフを通じて心身共に健康であることの重要性を感じられる大会となるだろう。◇ ◇ ◇人気ドライバーも被害に！→関連記事で【テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？】を掲載中
