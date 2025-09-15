ラッパーの呂布カルマが１４日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で、ラップバトルでも踏み込んではいけないラインがあるといい、その内容を明かした。

この日は名物企画の「大きな声では言えないけど、小さい声なら言える会」を放送。出演芸人たちがさまざまな疑問を小さな声で打ち明けた。

その中で、ラッパー同士に礼儀はあるのか？という質問になり、呂布は「芸人さんほど上下（関係は）ない」と言うが、激しいバトルが終わった後は「あんまりいないですけど、ホンマに切れてる人はみんなでなだめて。最終的には優勝した人以外は全員負けるわけじゃないですか。負けた者同士、飲みに行こうか？みたいなのにはなる」と明かした。

ラップバトルはなんでもあり…のようにも思われるが、踏み込んではいけないラインは「あります」といい、その踏み込んではいけない内容は「女絡みじゃないですか」と答えた。

これに見取り図らは「どこの世界も、暴露は違う」と納得。呂布は「『お前が連れていたあの女…』みたいなのは品がない」といい、「昔、１回お笑い芸人さんだけ集めたＭＣバトルがあった。審査員だったけど、芸人さん同士なので、ラップ技術というより暴露大会。勝ち残れば勝ち残るほど傷だらけになる」と笑って振り返っていた。