Âç¶¶²ñÄ¹¤¬ÉðµïÍ³¼ù¤Î¸½ÌòÂ³¹ÔÌÀ¸À¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´Àï¤Î¼Â¸½¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Á°Æü¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿Á°£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÀ¸À¤·¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£×£Â£Á¡¦£×£Â£ÃÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¼Â¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Éðµï¤ÏÆá¿ÜÀî¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢£´£Ò¤Ë±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÌµÇ°¤Î£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡£»î¹ç¸å¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤ÏÉðµï¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö¸ºÎÌ¤¬¸Â³¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÅ¾µé¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡£Ë¡½£±½Ð¿È¤ÎÉðµï¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½Ð¿È¤ÎÆá¿ÜÀî¤È¾Íè¤ÎÂÐÀï¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¹õÀ±¤Ç¼Â¸½¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤ÏÆá¿ÜÀîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼Â¸½¤Ë°ÕÍß½½Ê¬¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤ÏÉ¬Í×¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£