「秋雨前線」南下 秋の空気流れ込む

今週は「秋雨前線」が本州を南下し、東京都心でも大雨の可能性があります、そして前線の北側には「秋」の空気が控えており、雨のあとは、北日本や東日本は気温が下がり過ごしやすくなるでしょう。西日本はまだ、前線の南側の夏の空気に覆われ、残暑が続きそうです。１６日（火）～２０日（土）の、を画像で掲載しています。

雨風シミュレーション１６日（火）～２０日（土）

秋雨前線に近い北日本の日本海側では、１７日（水）頃から活発ま雨雲が予想されています。活発な雨雲は南下し、１８日（木）頃から関東地方にもかかるでしょう。雨のシミュレーションは画像で確認できます。

【秋分の日までの予報】全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。活発化している秋雨前線が南下するため、「彼岸の入り」に合わせるように北日本や東日本は気温が下がり、東京都心の２０日（土）の予想最高気温は２５℃の予想です。西日本や九州地方は、あまり気温は下がらず残暑が続きそうです。画像でご覧ください。

