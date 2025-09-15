モデルでタレントの益若つばさが、有名歌手とのショットを公開し、反響を呼んでいる。

益若は１５日までに自身のインスタグラムで「ＬｉＳＡちゃんがお家に遊びにきてくれたよ」と題し、歌手のＬｉＳＡと女優の板橋よしえとの３ショットを公開した。「見た目のＣｕｔｅさと裏腹に、とーってもカッコよくて素敵な方 生き方とかお互いの考えを擦り合わせてたらあっという間に時間が経ってしまい、またすぐ集まろう。むしろお泊まり会しようと誓うのでした。息子も質問攻めでほぼ取材でした。笑 同世代最高」と、ＬｉＳＡとの充実した時間を振り返った。続けて、「よしえさんもいつも会うと元気もらえるし、癒し」とつづり、「パワフルで優しい人達って活力もらえるよね。日本がもっともっとパワフルでＨａｐｐｙな人で溢れていきますように」と願った。また、ＬｉＳＡについて「長年つばさＰのコスメやらカラコン愛用してくてるんだってさ。」と明かし、「ＬｉＳＡの世界観に１ｍｍでも参加できていたことがとても嬉しいーー、、！うぅ 話を聞いたら完全にオタクの領域で詳しかった。笑 時代を共に生きてるーーー！！最高！！来年のライブぜひ参戦したい気持ち、、！！」と喜びを爆発させた。

この投稿にファンからは「え最高っす」「３ショットレアすぎる！！」「うわぁぁすごいコラボ」「みんな美人です」などの声が寄せられている。