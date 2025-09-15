アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦（１６日）で町田と対戦するＦＣソウル（韓国）のＭＦジェシー・リンガードは１５日、試合会場である町田ＧＩＯＮスタジアムで行われた前日会見に出席した。リンガードは「面白いゲームになるかと思っている。日本人の選手は素晴らしい選手が多いので、出来るだけいいプレーをしたい。インテンシティー、戦術、速さ。とても素晴らしいものを持っている。リーグ戦ではなかなか難しい状況だが、しっかり準備をして望みたい」と翌日の一戦を見据えた。

リンガードはイングランド・プレミアリーグのマンチェスターＵのユース出身で、２０１１年に１８歳でトップ昇格。翌年に移籍してきた日本代表ＭＦ香川真司とチームメートになった。その後期限付き移籍を挟みながら、マンチェスターＵで公式戦２３２試合に出場。２４年２月にノッティンガムからＦＣソウルに加入した。イングランド代表としても通算３２キャップを誇り、１８年ロシアＷ杯の代表にも選出。実力は折り紙付きだ。

欧州チャンピオンズリーグにも出場経験のあるリンガードは「チャンピオンズリーグもＡＣＬもベストタレントが見える大会」と形容。これまでの経験から「しっかりと落ち着いて、冷静、そして楽しむ。重要なのはしっかりと準備して落ち着いて戦うこと」と大舞台での心得を説くと「タフなことは分かっているが、出来るだけたくさんの試合を戦っていきたい。ベストの中のベストが集まった大会ですので、最初のゲームが重要。しっかりとしたゲームをみなさんに見せたい」と意気込んだ。