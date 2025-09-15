◆パ・リーグ 楽天５ｘ―４ロッテ（１５日・楽天モバイル）

延長１２回に８番手で登板したドラ４ルーキー右腕の楽天・江原雅裕投手が、１死一、二塁とピンチを作りながら代打・藤岡を遊ゴロ併殺打に仕留めて１回無失点。「しっかり投げるだけと思ってマウンドに上がった。いつも通りランナーを出しながら（失点）ゼロで帰って来られた」と振り返った。１２回裏に小郷の球団通算２０００本塁打のメモリアル弾でサヨナラ勝ちし、今季２４試合目の登板でプロ初勝利を手にした。ここまで敗戦処理などでの出番が多く、同点での登板に「いつもより緊張していました」。ピンチを招きながら鈴木大や村林ら先輩野手から声がけをもらい、「いいタイミングで声をかけてくださっているので助かっています。すごく力になった」と感謝した。初勝利の記念球は、球団通算２０００号の記念球でもある。「小郷さんとの話し合いですね。自分の手元に届くことを祈っています」と笑顔で話した。

日鉄ステンレスからドラフト４位で今季入団。１５０キロを超える直球を武器に開幕１軍入りした。その後２度の２軍落ちを経験しながら、シーズン終盤の８月２２日に再昇格した。この日の試合後には初のお立ち台も経験。「初めて見る景色ですごく良かった。また立ちたいなと思いました」と活躍を誓った右腕が、どんな場面でも好投してＣＳ圏内を目指すチームの力になる。