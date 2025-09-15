洗い物なし！レンジで1分半の「たまご蒸しパン」が朝ごはんに便利
レンチンで朝ごはんがすぐ完成
朝ごはんにぴったり、たまごの優しい味がする蒸しパンのレシピをご紹介します。ボウルやおたまなどの調理器具の洗い物がなく、加熱は電子レンジで1分半。コンビニで買うよりも早いかもしれません。
ビニール袋調理で調理器具の洗い物ゼロ！
1. ビニール袋に卵を入れ、袋の上からもんでほぐしたら、他の材料を入れて混ぜ合わせます。
2. 袋の端を切り落とし、シリコンカップに絞り出します。
3. 電子レンジで1分半加熱し、生地に熱が通ったら完成です。
シリコンカップを持っていない場合は、電子レンジ調理OKのお弁当用おかずカップを使ってもよいでしょう。
袋をもみもみするだけで生地が完成し、あとは電子レンジに調理をおまかせできるので、その間に他の準備などを済ませられます。
シンプルな材料で作りやすく、お料理初心者でも簡単に作れるのも嬉しいポイント。朝ごはんのメニューに迷ったときや寝坊した日に、試してみてはいかがでしょうか。
画像提供：Adobe Stock