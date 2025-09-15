ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は日本時間2025年9月12日に「Soyuz（ソユーズ）2.1a」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた補給船「Progress（プログレス）MS-32」は予定されていた軌道に投入後、ISS＝国際宇宙ステーションへのドッキングに成功したことを、NASA＝アメリカ航空宇宙局やRoscosmosなどが伝えています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：ソユーズ2.1a（Progress MS-32 (93P)）

ロケット：ソユーズ2.1a

打ち上げ日時：日本時間 2025年9月12日0時54分

発射場：バイコヌール宇宙基地（カザフスタン）

ペイロード：Progress MS-32

Progress MS-32について

「Progress MS-32」は2516kgの物資を搭載した無人の補給船です。バイコヌール宇宙基地から打ち上げられたプログレスMS-32は、2日後の日本時間2025年9月14日2時23分にISSロシア区画のサービスモジュール「Zvezda（ズベズダ）」へドッキングすることに成功しました。

なお、Progress MS-32の打ち上げに先立つ日本時間2025年9月10日には、2025年2月に打ち上げられてISSに到着していた補給船「Progress MS-30」がZvezdaモジュールから分離し、大気圏に再突入してミッションを終えています。

【▲ 補給船「Progress MS-32」を搭載した「Soyuz 2.1a」ロケットの打ち上げ（Credit: Roscosmos/Ivan Timoshenko）】

【▲ ISSに接近する補給船「Progress MS-32」（Credit: Roscosmos/Oleg Platonov）】

参考文献・出典NASA - International Space Station (NASA Blogs)Roscosmos (Telegram)