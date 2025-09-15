福岡第一が仙台大明成との激戦制す…福大大濠もインハイ王者を下し2連勝【日清食品トップリーグ男子結果】

9月15日、グリーンアリーナ神戸にて「U18日清食品トップリーグ2025」男子の2試合が開催された。

福岡第一高校（福岡県）は仙台大学附属明成高校（宮城県）と対戦した。序盤からお互い一歩も譲らず、点を取り合う展開となるが、前半終了間際に福岡第一の藤田悠暉がタフなフェイダウェイシュートを決め28－27で試合を折り返した。後半に入っても点の取り合いは続いたが、福岡第一のシームサがインサイドで違いを見せ、第3クォーターでは仙台大明成にリードを許さなかった。50－46で迎えた第4クォーターでは、仙台大明成の佐藤颯太に連続で7得点を奪われ一時は逆転を許すも、福岡第一はムサと宮本聡を起点として再逆転し、最終スコア69－66で2連勝を飾った。

個人スタッツは、福岡第一のムサが26得点17リバウンド3スティールのダブルダブルを達成、長岡大杜が11得点、藤田が10得点、宮本聡が8得点9アシストをマークした。一方仙台大明成はベンチスタートの2人が奮闘し、佐藤が17得点、新井慶太が11得点を記録。檜森琉壱が11得点11リバウンドを上げるも、一歩及ばず惜敗した。

続いて行われた第2試合では、昨年の「U18日清食品トップリーグ2025」優勝校である福岡大学附属大濠高校（福岡県）と2025年のインターハイ王者である鳥取城北高校（鳥取県）が対戦した。試合序盤から点の取り合いが続くが、福大大濠の本田蕗以が第1クォーター終了間際にフローターを決めて12－10とした。第2クォーターでは福大大濠が村上敬之丞の3ポイントシュートを皮切りに7－0のランを炸裂させるも、鳥取城北のフィリモンホムタワタルモンと永田惺雅を中心に得点を奪われ、24－22とリードを広げるには至らなかった。後半に入ると福大大濠が本田と吉岡陽らを中心に得点を重ね、第3クォーターわずか8失点と堅守も披露。第4クォーターに一時5点差まで詰められたが、福大大濠の本田が2本連続で3ポイントシュートを沈め最終スコア55－47で勝利した。

個人スタッツに目を向けると、2連勝となった福大大濠は、本田がゲームハイの20得点に加え6リバウンドをマークし、吉岡が7得点7リバウンド4アシスト5スティール、栗原咲太郎と山元珠來が6得点と続いた。鳥取城北は永田が15得点、タルモンが12得点19リバウンドのダブルダブルをマークし、豊村が10得を記録するも勝利に届かず、2連敗を喫した。

15日に行われた試合結果は以下の通り。

■試合結果



福岡第一高校 69－66 仙台大学附属明成高校



福岡第一｜14｜14｜22｜19｜＝69



仙台明成｜13｜14｜19｜20｜＝66

福岡大学附属大濠高校 55－47 鳥取城北高校



福大大濠｜12｜12｜20｜11｜＝55



鳥取城北｜10｜12｜ 8｜17｜＝47

【動画】激戦となった福岡第一vs仙台大明成のハイライト！