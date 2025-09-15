ÂæÏÑ¡¢10·îÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ËÏ¢µÙ3²ó¡¡Åí±à¶õ¹Á¡¢Áá¤á¤ÎÅþÃå¸Æ¤Ó¤«¤±
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤Ç¤Ï9·îËö¤«¤é10·îÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¡¢¹ñÄêµÙÆü¡Ê½ËÆü¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ¢µÙ¤¬3²ó¤¢¤ë¡£ËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¤ÎÅí±à¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï15Æü¡¢Ï¢µÙ¤ä¤½¤ÎÁ°¸å¤ò¹ç¤ï¤»¤¿15Æü´Ö¤ÇÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù195Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¡¢¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´ØÍøÍÑ¤äÁá¤á¤ÎÅþÃå¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Ï¢µÙ¤Ï¡9·î27Æü¡Á29Æü¡Ê¹¦»ÒÃÂÀ¸µÇ°Æü¡á¶µ»ÕÀá¡Ë¢10·î4Æü¡Á6Æü¡ÊÃæ½©Àá¡¢Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¡Ë£10·î10Æü¡Á12Æü¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñ¹ñ·ÄÆü¡¢¹ñ²È¤ÎÆü¡Ë¡£
Åí±à¶õ¹Á¤Ï¡¢³ÆÏ¢µÙ¤ËÁ°¸å1Æü¤º¤Ä¤ò²Ã¤¨¤¿5Æü´Ö¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ»ÕÀá¤Ï63Ëü6Àé¿Í¡¢Ãæ½©Àá¤Ï64Ëü4Àé¿Í¡¢¹ñ·ÄÆü¤Ï67Ëü1Àé¿Í¤È¸«ÀÑ¤â¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¶µ»ÕÀá¤ÈÃæ½©Àá¤Ï³¤³°¤«¤é¤Îµ¢¾ÊµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢ÅþÃåµÒ¿ô¤¬½ÐÈ¯µÒ¿ô¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æó¤Ä¤ÎÏ¢µÙ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÄ¹¤¤µÙ²Ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬²áÅÙ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸ÀµÚ¡£¹ñ·ÄÆü¤ÎÏ¢µÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°È¾¤Ï½ÐÈ¯µÒ¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÅþÃåµÒ¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÅþÃå¤¬ËèÆü¸áÁ°5»þ¤´¤í¤È¸á¸å3»þ¡ÁÆ±5»þ¡¢½ÐÈ¯¤¬¸áÁ°7»þ¡ÁÆ±9»þ¤ÈÆ±11»þ¤´¤í¤À¤È¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î3»þ´ÖÁ°¤Ë¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ä¡¢Åí±à¥á¥È¥í¡ÊMRT¡ËÂæËÌ±Ø¤È¿·ËÌ»º¶È±à¶è±Ø¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡Ê°ìÉô¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¤ßÂÐ±þ¡Ë¤ÎÍøÍÑ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡ÊÎ¹·ô¡Ë¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤Ê¤É¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆþ¹ñ¥«¡¼¥É¤ÎµÆþ¤¬10·î1Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÐÏ¿¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¶õ¹Á¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÊÍ¾ÚüÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
Ï¢µÙ¤Ï¡9·î27Æü¡Á29Æü¡Ê¹¦»ÒÃÂÀ¸µÇ°Æü¡á¶µ»ÕÀá¡Ë¢10·î4Æü¡Á6Æü¡ÊÃæ½©Àá¡¢Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¡Ë£10·î10Æü¡Á12Æü¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñ¹ñ·ÄÆü¡¢¹ñ²È¤ÎÆü¡Ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¶µ»ÕÀá¤ÈÃæ½©Àá¤Ï³¤³°¤«¤é¤Îµ¢¾ÊµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢ÅþÃåµÒ¿ô¤¬½ÐÈ¯µÒ¿ô¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æó¤Ä¤ÎÏ¢µÙ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÄ¹¤¤µÙ²Ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬²áÅÙ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸ÀµÚ¡£¹ñ·ÄÆü¤ÎÏ¢µÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°È¾¤Ï½ÐÈ¯µÒ¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÅþÃåµÒ¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÅþÃå¤¬ËèÆü¸áÁ°5»þ¤´¤í¤È¸á¸å3»þ¡ÁÆ±5»þ¡¢½ÐÈ¯¤¬¸áÁ°7»þ¡ÁÆ±9»þ¤ÈÆ±11»þ¤´¤í¤À¤È¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î3»þ´ÖÁ°¤Ë¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ä¡¢Åí±à¥á¥È¥í¡ÊMRT¡ËÂæËÌ±Ø¤È¿·ËÌ»º¶È±à¶è±Ø¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡Ê°ìÉô¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¤ßÂÐ±þ¡Ë¤ÎÍøÍÑ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡ÊÎ¹·ô¡Ë¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤Ê¤É¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆþ¹ñ¥«¡¼¥É¤ÎµÆþ¤¬10·î1Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÐÏ¿¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¶õ¹Á¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÊÍ¾ÚüÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë