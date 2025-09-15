J２昇格レースで食らいつく！ 新体制初陣でFC大阪が５試合ぶり白星。利根のヘッド弾で上位の栃木Cを１−０撃破
８月31日に大嶽直人監督が退任。暫定的に指揮を執っていた藪田光教ヘッドコーチが９月11日、正式に監督に就任する。新体制で再出発を図るFC大阪が15日、J３第27節で栃木シティとホームで対戦した。
前節終了時点で４位のFC大阪と２位の栃木Cの一戦。前半は０−０のスコアレス。迎えた後半、57分にホームチームが均衡を破る。ボックス右手前のFKで、キッカーの澤崎凌大は直接狙わず、ゴール前に狙いすましたゴールを放り込む。利根瑠偉が豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
FC大阪はこの１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利。実に５試合ぶりの白星を掴み、勝点を48に伸ばして４位をキープした。
一方、敗れた栃木Cは連勝がストップ。３試合ぶりの敗戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
