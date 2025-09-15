B2鹿児島レブナイズは、B3の岡山を相手に開幕前のプレシーズンゲームに臨みました。新チームになって3連敗と、まだ調子が上がらないレブナイズでしたが、14日は、新戦力の選手たちが持ち味を出し、初勝利を掴みました。



13日の第1戦で、B3岡山に敗れたレブナイズ。14日の第2戦では、新戦力が躍動します。



第1クオーターに、キャプテン藤本が中へ切り込み、多田がスリーポイント。さらに、激しい攻防戦の中、アウダが強烈なブロックショット。大きな拍手がわき起こります。





第2クオーターでは、兒玉の絶妙なパスから、シャーマが迫力のワンハンドダンク。レブナイズがリードして前半を折り返します。第3クオーターでは、岡山に一時リードを奪われますが・・・。直後に飴谷のパスから藤田がスリーポイント！リードを奪い返します。そして、試合終了間際には、エース、ゲインズ・ジュニアが豪快なダンク！レブナイズが、87対81で岡山を下し、新チームになって、初勝利をつかみました。（鹿児島レブナイズ・藤田 浩司選手）「直さないといけないところは、顕著に出ていると思うので、そこは、やっぱりしっかりチームとして修正していきたい。絶対シーズン開幕までには、いいチームになると思うので、そこは期待して待っていただければ」レブナイズは、9月23日も、アウェーでB1の佐賀とプレシーズンゲームに臨みます。そして開幕戦は、10月4日、ホームで愛媛と対戦します。