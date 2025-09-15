¶ÌÃÖ¹ÀÆó16¡¢17Æü¤Î¸ø±é¤â¸«Á÷¤ê¡Ö²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×12Æü¿··¿¥³¥í¥ÊÍÛÀ¸øÉ½
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê67¡Ë¤¬16Æü¤Ë¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë17Æü¤Ë»ÍÆü»Ô»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¸ø±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£15Æü¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡õ°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¶ÌÃÖ¤Ï12Æü¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÍÛÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢12¡¢13Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥Ë¡¼¥Á¥§ºæÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë»ÍÆü»Ô»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤ÆÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â³«ºÅ¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤Ï²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤á°ú¤Â³¤ÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Öºæ¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤è¤êºæ¸ø±éÊ¬¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶ÂØ¤ÎÆüÄøÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ê§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè²þ¤á¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ê¸µ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ú¤Â³¤ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤´°ÆÆâ¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£