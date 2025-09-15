東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日の15日、国立競技場発着のコースで男子マラソンが行われた。優勝争いは2時間9分48秒で同タイム決着。0秒03差でアルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が金メダルを獲得し、アマナル・ペトロス（ドイツ）が銀メダルだった。歴史に残る死闘を繰り広げた2人は同日、表彰式に臨んだ。

空前の大接戦となった男子マラソン。トラック勝負で先にスパートしたペトロスを、ゴール前でシンブが猛然と追い上げる。2人並んでフィニッシュ。2時間9分48秒の同タイム、写真判定でシンブに軍配は上がった。世界陸連によると、2人の差はわずか0秒03だった。

シンブが「わからなかったよ。でもスクリーンを見たらフィニッシュのシーンが映っていて『フー！ 私がチャンピオンだ！』とわかったよ（笑）」と言えば、「クレイジーだったね。こんな経験は初めてさ！」とペトロスは話した。

ゴールから約9時間後、2人は国立競技場そばのメダルプラザで行われた表彰式に参加。銅メダルのアウアニ（イタリア）も含め、笑顔で並んで写真に納まり、歓声を浴びていた。



（THE ANSWER編集部）