阪神は、１５日の中日戦（甲子園）に６―２で快勝。２年ぶりに８０勝に到達するとともに、中日戦の対戦成績も１１勝１１敗の五分に戻した。藤川球児監督（４５）は、「今月これで７勝５敗ですか。まあ通常通りといいますか、月初めに多く勝ちましたから。その分こういう流れになっていると。同じような月もありましたから」と振り返った。

２度目の先発のマウンドとなったニック・ネルソン投手（２９）は、５回３安打１失点の好投でで先発初勝利をゲット。３回には一死一、三塁から田中の犠飛で１点こそ失ったが、その後は追加点を許さない投球で先発の役割を果たした。

前回登板の中日戦（４日、バンテリン）後には、「日本の野球を学ぶ姿勢が見えないといけない」と厳しい言葉を並べた指揮官だったが、この日は「少しずつ板についてきたかなというような感じですね」とうなずいた。

８月下旬まで中継ぎでの登板が続いていたが、直近２試合は先発での起用となった助っ人右腕。藤川監督は、今後について問われるも「そのあたりは含みを持たせてもらいたい、言えないですね」と明言を避けた。

打っては佐藤輝明内野手（２６）が、２本塁打を含む３安打猛打賞＆５打点の大暴れ。新人以来２度目の２打席連続アーチで球場を盛り上げた。藤川監督も「いい敬老の日になったんじゃないかなと思いますね。２本とも素晴らしいホームランだったし、いい日になりましたね」と目を細めた。

チームは１７日から今季最後の広島戦（マツダ）に臨む。虎将は「レフトスタンドの皆さまにあいさつができるので。胸を張ってみんなで行きたいと思います」と話していた。