¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÆü¹â°ï»Ò¤µ¤ó¡¡°úÂàÊó¹ð²ñ¤Ç´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥È°Ê³°¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡£¸·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Æü¹â°ï»Ò¤µ¤ó¡Ê£¶£³¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Ç°úÂàÊó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¼±ç¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢ÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿Æü¹â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£´£°Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¹ÓÈøÁï¤«¤é¡Ö°úÂà¤Î»þ´ü¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÆü¹â¤µ¤ó¤Ï¡Ö·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹âÄÍÀ¶°ì¤µ¤ó¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹âÄÍ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È°ã¤¦¿ÍÀ¸¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡Ä¡£À¤³¦°ì¼þ¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¥Ü¡¼¥È°Ê³°¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¹â¤µ¤ó¤Ï¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¥×¥í¥Ú¥é¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾å¼ê¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®ÀÓÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ú¥éÄ´À°¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÀ°Õ¤Ê¤é¤â¤Ã¤È²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥×¥í¥Ú¥é¤Ï¡ÊÀîÌî¡Ë²êÍ£¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¡ÊÅÏÊÕ¡ËÍ¥Èþ¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¿Í¤ËÊ¹¤¯ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£À°È÷¤È¤«¥¨¥ó¥¸¥ó¿¨¤ëÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½÷»Ò¥ì¡¼¥¹¤Ïº£¤Û¤É¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï½÷»Ò¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£Åö»þ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¿ä¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¤½¤ì¤³¤½£Ô£é£ë£ô£ï£ë¸«¤¿¤é¿ÀÎ¤¶×²»¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤¬¾å¼ê¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¹ÓÈø¤«¤é£Ô£é£ë£ô£ï£ë¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÆü¹â¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÏÍÙ¤ê¤ÏÍÙ¤ê¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¾È¤ì½¤½¤¦¤Ëà¼Âàá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£