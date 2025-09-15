「キビしい残暑」なに着る？→【しまむら】の「淡色トップス」でおしゃれに解決♡

もう秋に入ったのに、まだまだ残暑が厳しい……そんな今の時期に頼れそうなのが【しまむら】の淡色トップス。明るく柔らかな色合いが秋らしさを先取りしながらも、半袖で生地感も暑苦しくないこの季節にぴったりハマりそうなアイテムが登場しています。今回は、プチプラ淡色コーデが得意なインフルエンサー@chii_150cmさんが「まだまだ半袖が大活躍してくれる気温なので今からでも沢山着られます」とおすすめする「淡色トップス」を、おしゃれなスタイリングとともに紹介します。

凹凸のある生地がこなれ感を演出

【しまむら】「レディース Tシャツ」\1,089（税込）

凹凸のある生地が可愛く、高見えも叶えてくれそうなTシャツ。シンプルですが立体感があるので、1枚でもサマ見えしてくれるはず。落ち着いたベージュは、いつものボトムスに合わせるだけでコーデを秋らしい表情に見せてくれそう。二の腕を隠してくれる袖とゆったりとした身幅は気になるボディラインのカバー役に期待大。それでいて丈は短めなので、スタイルアップ効果も狙えるはず。

シンプルデザインでレイヤードもおすすめ

生地は特徴的なものを使っていますが、全体のシルエットはシンプルなので、レイヤードコーデとも好相性。真夏は白Tやタンクトップを重ねていたスタイリングを、ベージュのTシャツに変えれば、暑さに対応しながら秋らしさも感じさせるコーデに。全身をベージュ系で統一すれば、こなれ感たっぷりな大人の秋コーデの完成です。

コード刺繍がアクセントになる白Tシャツ

【しまむら】「レディース Tシャツ」\1,089（税込）

ベーシックな白Tシャツも、デザイン次第で真夏っぽさを抑えられるはず。こちらは花を描いたコード刺繍がナチュラルな雰囲気で、秋にも使いやすそう。Tシャツのボディと同色の刺繍なので、主張しすぎずコーデのさりげないアクセントになってくれます。

コンパクトなTシャツは秋のインナーとしても活躍

まだまだ暑い秋のはじめは1枚で、肌寒くなってきたらジャケットやカーディガンのインナーとして、幅広い着こなしで活躍してくれそうです。コンパクトなサイズ感と落ち着いたデザインなので、羽織りのシルエットやデザインを邪魔せず着られそう。上着からチラリと覗く花柄の刺繍が、大人可愛い！

