渡邊渚、世界バレーで感じた“楽しさ”語る ロス五輪への期待も
【モデルプレス＝2025/09/15】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に対し、バレーボール愛たっぷりに応じてくれた。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（＃33が9月15日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）の収録後に実施した。
現在、バレーボール世界選手権が開催中。熱烈なバレーボール愛で知られる渡邊は、今大会の見どころについて「バレーボール的に言えば、今年はロサンゼルス五輪に向けて新しいチームを作ろうとしている年。若い選手や新しい人材、これまでに見たことのない組み合わせに挑戦しているのを見るのが楽しいですね。『このセットだとアウトサイドは相性がいいんだ』とか、『ここは逆に上手くいかないんだ、どうしてだろう？』という場面があっても、試合を重ねるうちに上手くいくこともある。そういう成長を感じながら観られるのが本当に楽しいです」と語った。
また、昨夏のパリ五輪を現地で観戦していた渡邊は、早くも次のロサンゼルス大会に思いを馳せている。「『ロスどうする？』っていう話を、バレーボールで繋がった友人たちとやりとりしているんですけど、会場がちょっと行きづらいんですよね。まだチケットが発売されていないので何とも言えませんが、今年はイタリアのリーグは見に行こうと思っています」と明かした。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には滝村晃平氏、林田裕子氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡邊渚、今年のバレーボールはどう見てる？
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
