福岡と佐賀の16日のポイントは「天気急変注意」です。強い日差しが照りつけますが、午後は突然の激しい雷雨に注意が必要です。



15日の九州北部は、午前中は晴れましたが、午後は湿った空気の影響で雲が広がり、局地的に激しい雷雨となりました。1時間雨量は太宰府市で57.5ミリの非常に激しい雨を観測しました。また、日中の最高気温は33℃前後で、残暑が続きました。



変わって、こちらをご覧ください。敬老の日の15日、福岡市動物園では、国内最高齢のチンパンジー「サクラ」にバナナやブドウ、アムールトラの「カイ」に馬肉と鶏肉と、それぞれの好物がプレゼントされました。チンパンジーは推定48歳、アムールトラは19歳だということです。これからも、長生きしてほしいですね。





これからの天気です。15日夜は曇りがちの天気でしょう。16日は高気圧に覆われて、おおむね晴れますが、午後は大気の状態が不安定で、局地的に激しい雷雨となりそうです。天気の急変に注意が必要です。日中の最高気温は34℃前後で、厳しい残暑が続くでしょう。続いて週間予報です。水曜日以降も、前線や湿った空気の影響で大気の不安定な状態が続きそうです。水曜日と日曜日から月曜日は晴れ間が出ますが、木曜日から土曜日は曇りや雨となるでしょう。日中の最高気温は水曜日まで32℃前後の予想で、残暑が厳しい見込みです。金曜日以降は朝晩を中心に気温が下がりますが、真夏日は続く見込みです。