前髪ぱっつんにイメチェンした本田紗来　※「本田紗来」インスタグラム

　フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が14日、自身のインスタグラムを更新。前髪を重めのぱっつんにした新しいヘアスタイルを披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。

【写真】前髪ぱっつんにイメチェンした本田紗来　アップで見たところ

　本田は「前髪重めぱっつんにしました　どうかな^^」とコメントを添え、淡い色のニットを着た最新ショットを公開。この日は両親や姉の望結と一緒に過ごしたことも明かしている。

　ストーリーズでは「ちょっとイメチェン」とも明かしており、ファンからは「前髪ぱっつんいいね！」「お人形さんみたいだ」「透明感ハンパない」「似合いすぎてる」といったコメントが相次いでいる。

引用：「本田紗来」インスタグラム（＠sara_honda0404）