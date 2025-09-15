本田紗来、イメチェン姿に反響「前髪ぱっつんいいね」「似合いすぎ」
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が14日、自身のインスタグラムを更新。前髪を重めのぱっつんにした新しいヘアスタイルを披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】前髪ぱっつんにイメチェンした本田紗来 アップで見たところ
本田は「前髪重めぱっつんにしました どうかな^^」とコメントを添え、淡い色のニットを着た最新ショットを公開。この日は両親や姉の望結と一緒に過ごしたことも明かしている。
ストーリーズでは「ちょっとイメチェン」とも明かしており、ファンからは「前髪ぱっつんいいね！」「お人形さんみたいだ」「透明感ハンパない」「似合いすぎてる」といったコメントが相次いでいる。
引用：「本田紗来」インスタグラム（＠sara_honda0404）
