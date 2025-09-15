【台風15号】爪痕深い被災地の三連休 竜巻で負傷の女性が語る当時の恐怖（牧之原市）
この三連休、台風15号の竜巻による被害に遭った牧之原市では復旧に向けた作業が続けられています。その牧之原市で竜巻に飛ばされ、大けがを負った女性が当時の恐怖をカメラの前で語ってくれました。
台風15号により甚大な被害が出た牧之原市。ケガ人は、市内だけでも重傷者4人。軽傷者64人確認されています。その中には、竜巻に吹き飛ばされたという人も。
（松浦暖花さん）
「右手の人差し指の第3関節が腱まで切れちゃった。服では隠れていますけど、体が打撲とか内出血とか残っていて。20～30mくらい飛ばされた感じ。」
（松浦さんを助けた近隣住民）
「手をケガして血の気も失せていた。訪ねてきて助けてくださいと来たのでリビングで止血をした。」
松浦さんは、アルバイトに向かっていたところ、被害にあったそうです。
（松浦暖花さん）
「ここを歩いていたら、強風が吹いて。こっちから。カーブミラーまで飛ばされた。ここに飛ばされしがみついた。風が収まったから、行かなきゃと思ったら、バーっと（風が）急に来て奥の倉庫に飛ばされた。（Ｑ．相当な痛み？）でも飛ばされながら家のガレキとか鉄とか石とか木とか飛んできていた。これはヤバイな、と」
竜巻に2度飛ばされ、傷つきながらも救われた松浦さん。その後…。
（松浦暖花さん）
「退院しました。助けてくださり、ありがとうございました」
（近隣住民）
「まだ大変だけど頑張って。泣けてくる」
（松浦暖花さん）
「自分も泣けてきます」
助けてくれた近隣住民と再会できました。
（松浦暖花さん）
「まさか竜巻が発生するとは思わなかった。初めて、人っていつ死んでもおかしくないんだなと…。」
3連休初日の13日、牧之原市は雨に見舞われました。
（記者リポート）
「きょうの被災地は時折雨が強く降っています。住宅を見てみると屋根にはブルーシートがかけられていて、復旧が道半ばであることがわかります」
降りしきる雨の影響で災害ボランティアの活動は中止に。3連休を利用し復旧作業を進めたい被災者にとって無情の雨となりました。こうした中、他の自治体から職員の応援を受けようやく本格化したのが市の「被害認定調査」です。祖母と母親と暮らす池ヶ谷透矢さんの自宅にも調査が入りました。
（職員）
「これはどこの写真ですか？」
（池ヶ谷透矢さん）
「これが部屋の天井が抜けたところの上からの写真です」
壊滅的な被害を受けた2階の状況は…
（池ヶ谷透矢さん）
「天井が抜けてしまって。そこから雨が入ってきてしまって、2階の床が全部濡れて、下の階の床も全部水没してしまっています。」
調査から1週間程度で「り災証明書」が発行されると全壊・半壊など被害の程度によって行政からの支援を受けることができます。池ヶ谷さんは「少しだけ前に進めた」と感じる一方で、先の見えない不安を抱いています。
（池ヶ谷透矢さん）
「自衛隊の力がほしいです。人手が本当に足りなくて。がれきを全然片づけられていなくて、高齢者多いので人手が本当にほしいです。」
そして3連休最終日となった15日、牧之原市シルバー人材センターには90人を超えるボランティアが集まりました。
（ ボランティア）
「能登に何回か行ったが、また新たにこういうところで災害が起きたのでぜひ協力させてもらおうと思って。」
「造園業を営んでいるが、軽トラがとにかく足りないと、昨日要請があって、今日伺いました。」
グループに分かれ、支援要請があった家へ向かいます。竜巻に被災した住宅では、水浸しとなった家財道具などが入った段ボールを運び出していました。軽トラックの荷台はすぐにいっぱいとなり、そのたびに「災害ゴミ仮置き場」との間を往復していました。
（記者リポート）
「3連休最後の今日、多くのボランティアが災害ゴミを出しています」
片付け作業がなかなか進まなかった住民にとってボランティアの力は大きかったようです。
（被災者）
「瓦礫だけはちょっと時間と人手がかかるんでね、家から出すのがやっとだった非常に助かってますね。」
地元の社会福祉協議会は平日のボランティアが足りていないため協力を呼び掛けています。