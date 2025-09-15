3連休の中日となった9月14日、高知県四万十市で「よさこい四万十」が開催されました。

過去最多の3000人以上が踊りを披露し、幡多路は熱気に包まれました。



9月14日四万十市で行われたよさこい四万十は地域の活性化を図ろうと地元有志でつくる実行委員会が2011年から開催しています。



2025年は6つの演舞場で過去最多だった2024年を上回る59チーム、約3200人の踊り子が力強い踊りを披露しました。





■ 参加した踊り子「暑いですけどなにより四万十で踊れゆうってことがうれしい」「本祭は雨でめっちゃ寒かったが四万十は晴れで本当に暑くてぶっ倒れそう」「地元ならではのあたたかさというかお客さんの皆さんがすごく盛り上がってくれて本当に楽しい」2025年、よさこい四万十初参加となった「よさこいラプチャーズ」。プロダンスリーグD.LEAGUEに参加する「CHANGERAPTURES」によるチームで、ダンスを通じて交流のある中村高校ダンス部のメンバーや東京のダンススタジオ生など約50人が参加しました。■振付師・TAKORONさん「みんなメイン通りということで顔がウキウキしている、僕もウキウキ。本祭しか踊ったことはなかったが四万十市内は四万十市内ですごい盛り上がっていてちょっと違う空間ですごい楽しい」チームの運営会社が2023年、県とダンスを通じた地域貢献などを目的に連携協定を結んだ縁で今回初めて参加。振付は香南市出身のTAKORONさんが担当し、「CHANGERAPTURES」のダンサー4人が先頭で踊り子を引っ張り、エネルギッシュな舞いを披露しました。■踊り子「楽しかった、こんなに疲れると思っていなかった」「普段はダンスを教えてもらうが高知の文化に一緒につながれるのも本当にすごいことだと思うので感謝しかない」夕方になると、土佐清水市の「いなん」や幡多地域の様々なイベントで踊りを披露している「幡多舞人」、2024年に結成し、障がいのある人も誰でもみんなで楽しくが合言葉の「四万十市踊り子隊」と、よさこい祭りにも出場していた幡多地域のチームが観客を盛り上げます。夜になるとボルテージはさらに上がり、2025年よさこい祭り受賞チームが次々と登場しました。参加59チームのトリを飾ったのはよさこい祭り金賞を受賞した「十人十彩」。フィナーレは天神橋商店街に各チームが集まって踊り子たちが一緒に踊る「総踊り」。観客も入り混じり祭りは最高潮を迎えました。商店街の人や地元の人たちも盛り上がりに感謝していました。■天神橋区長「商店街としても私たちとしても最高の一日で本当にうれしく思う。また来年もこうして皆さんの演舞を応援したい」のべ4万人が訪れ、厳しい残暑のなかで行われた「よさこい四万十」。8月のよさこい祭りに負けないほどの熱気で街を盛り上げました。