¡ÖÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¥Ò¥í¥·¡¢Èà½÷¤È¤ÎÅÐ²¼¹»¤ËÆ´¤ì¡Ö25ºÐ¤À¤±¤É¤âÀ©ÉþÃå¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È²ó¸Ü
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥·¡Ê53¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
20Ç¯Á°¡Ö¥Ò¥í¥·¤Ç¤¹¡×¤¬Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¡Ö°ìÈ¯²°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥ó¥×·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶á¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤Æ²¡×¤È¤¤¤¦¸ÅÃå²°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤«¤é¡ÖÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¥Ò¥í¥·¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹ºî¶È¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¹õÌø¤¬¡ÖÈà½÷¤Ë¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï25ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤â¤¦Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÈËÍ¥â¥Æ¤Ê¤¯¤Æ½÷¤Î»Ò¤Ë¡£¥â¥Æ¤ëÍ§Ã£¤È¤«¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÅÐ²¼¹»¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¡£¤â¤¦¡¢¤¢¤ì¤Ë¤Í¡¢Æ´¤ì¤Æ¡ª¡¡¤â¤¦²ù¤·¤¯¤Æ¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
25ºÐ¤ÇÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¡Ö25ºÐ¤À¤±¤É¤âÀ©ÉþÃå¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤âÀ©Éþ¤òÃå¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç2¿Í¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È³¤¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹â¹»¤Î»þ¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê25ºÐ¤Ç¡¢À©ÉþÃå¤Æ¤Æ¡£Èà½÷¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¡ØÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È¡¢¸å¤«¤é¤Ç¤Ï¼è¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¥Ò¥í¥·¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òº£¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£