散歩から帰ってきた犬の豪快すぎる行動が、Instagramで話題になっています。投稿したのは、チワックスのなのちゃんと暮らす「なの チワックス」さん。投稿から72.7万回以上再生され、「顔洗いが豪快！」「自分でできるのすごいね」といったコメントが寄せられています。

【動画：散歩から帰宅した犬を『洗面台』に入れると…まるで人間のような『豪快すぎる行動』】

散歩帰りのなのちゃんの日課とは？

登場するのは、チワックスのなのちゃん。とある日、散歩から戻ったなのちゃんは、日課にしていることを始めたといいます。なんと水をためた洗面台に入り、人間のように顔をバシャバシャ洗い出したのだとか。

飼い主さんに、「顔を洗いたい」と自らお願いして始めたんだそう。水浴びをしてから勢いよく水を飛ばす姿は、見ているこちらまで涼しい気持ちになります。なのちゃんは、とてもきれい好きですね。

まるで水遊びのような洗顔

一度休んでは再び顔を水に突っ込み、器用に顔を洗うなのちゃんだったとか。「毎日暑すぎて…」と言わんばかりの仕草がぴったりで、遊んでいるかのようで暑さをしのぐ工夫にもなっているといいます。

時々、ブクブクと音を立てながら水に浸かる姿も。なのちゃんが頭を振り回すたびに、周囲は水浸しになったそう。後片付けは大変ながら、豪快に顔を洗い続ける姿に飼い主さんも思わず笑顔になったといいます。

最後に驚きの締めくくり！

そろそろ終わりかと思いきや、再び右・左と器用に顔を洗うなのちゃん。念入りに最後の仕上げでしょうか？水しぶきを豪快に飛ばし、なのちゃんの顔洗いは終わったんだそう。しかし最後に、驚きの締めくくりが待っていました！

なんと最後には栓を抜いて、水を流す仕草まで見せたといいます。顔を洗うだけでなく、しっかり後片付けまでしてしまう賢さに、思わず拍手をしたくなります。最後にはスッキリした表情で、満足げななのちゃんでした。

この投稿には「セルフ洗顔にびっくり」「本当に人みたい」「水遊びしているようで可愛い」「暑さ対策を心得ているｗ」「自分で栓を抜くのが賢すぎる」「夢中な姿に癒やされた」「ここまで顔を上手に洗っている犬は初めて！」「洗い方が豪快だね～」といった声が寄せられています。

Instagram「なの チワックス」では、愛犬なのちゃんのかわいい日常が投稿されています。なのちゃんの洗顔シリーズは続いているので、かわいさに癒されてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「なの チワックス」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。