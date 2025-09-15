散歩中に揉めている2人…その後のまさかの光景のInstagramが話題になっています。投稿したのは、コーギーのジッさんと暮らす「オヤジ コーギー ジッさんに癒される日々」さん。投稿から7.1万回以上再生され、「作戦成功したね」「ニコニコかわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：散歩から帰ってこないパパと犬→様子を見に行ったら、なにやら揉めていて…まさかの光景と『愛おしい展開』】

散歩中に始まったコギスト

登場するのは、コーギーのジッさん。ある日の散歩中、ジッさんとパパが道の途中で立ち止まっていたんだそう。ジッさんは足を踏ん張り、どうしても動こうとしない様子だったといいます。まるで「ここから動きたくない」と言わんばかりの表情だったとか。

パパがリードを引っ張っても、ジッさんは断固拒否したんだそう。ジッさんは姿勢を崩さず、短い足でしっかり地面を踏みしめていたといいます。見ている人も思わず笑ってしまうほどの「コギスト」ぶりだったとか。

パパと話し合いの末ジッさんは…？

パパは「これは話し合いが必要やな」とつぶやき、ジッさんと見つめ合うことに。ジッさんの頭をなでて少しの間向き合うものの、聞く耳をもたない様子だったといいます。

ところがその直後、友達らしき存在を見かけるとジッさんは急に少しだけ動き出したんだそう。頑固な一面を見せながらも、興味のあることにはすぐ切り替える柔軟さも見せてくれるのが、また愛らしいところですね。

ジッさんの作戦大成功！

最終的に、パパがジッさんを抱っこして帰ることになったんだとか。抱き上げられたジッさんは、さっきまでの頑固さが嘘のようにニコニコの笑顔！重さに耐えるパパは少し大変ですが、ジッさんの笑顔を見れば疲れも吹き飛んでしまいそう。

パパの腕の中でご機嫌なジッさんは、「作戦大成功！」とでも言いたげな表情だったとか。パパに抱っこされたくて、コギストをとったのかもしれませんね。甘えん坊で賢いジッさんなのでした。

この投稿には「頑固なのに切り替えが早いのが面白いｗ」「抱っこされてうれしそう」「散歩より抱っこが好きなのかも」「コーギースクワットはトレーニングになりそうｗ」「腰を痛めないように気をつけて」「ジッさんの作戦勝ち！」「ニッコニコの笑顔がたまらない！」「同じように抱っこで強制終了した経験がある」といった声が寄せられています。

Instagram「オヤジ コーギー ジッさんに癒される日々」では、ジッさんのユーモアたっぷりな日常がたくさん見られますよ。見ているだけで元気になれる愛らしい姿は必見です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「オヤジ コーギー ジッさんに癒される日々」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。