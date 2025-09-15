能登半島を自転車で駆け抜けるイベント「ツール・ド・のと」。15日はその特別企画として石川県の輪島市と珠洲市を往復する大会が開かれ、全国からのサイクリング愛好者が被災地を走りました。

3日間かけて、能登半島約400キロを自転車で駆け抜けるツール・ド・のと。



能登半島地震の影響で、去年に引き続き、規模を縮小しての開催となりましたが、今回は特別企画として、石川県の輪島市と珠洲市の間を往復する「奥能登復興サイクル100」が行われました。

参加者は：

「一刻も早く復興してほしいなという思いで走りたい」



この日のコースは、輪島市のキリコ会館をスタートしたあと、稲刈りが始まった白米千枚田を通り、珠洲市の塩田村で折り返す往復約48キロ。

コースとなった国道249号は今も復旧工事中で、一般車両が通れない場所も多くありますが、警備員による誘導のもとでグループにわかれて走行するなど、安全に配慮した形で行われました。

参加者は：

「まだ完全には直ってないけど、自転車が走れるくらいには直してくれて、ここら辺の人の努力を感じました」

「結構びっくりしました。こんなんなってるんだって。ちょっとずつ復興してるとことか、いろんな大きな機材が入ってて、いろいろやってるの見て、前に進んでるんだなって」



参加者の多くが、震災前からこの大会に出場していたという約100人のサイクリング愛好者たち。

復旧作業が続く絶景の道を駆け抜け、能登への愛着を一層深めたようでした。