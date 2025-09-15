日本ハム29歳外野手は「やはり、天才」合流即、驚異の逆方向3ランに衝撃走る　チームは3連勝「カッコ良すぎでしょ」

浅間は昇格即、3ランと豪快にアーチを放った（C）産経新聞社

日本ハムは9月15日の西武戦（エスコンF）に12―5と勝利。

1点を追う6回に打者10人の猛攻で一挙7点をあげて逆転に成功。

【動画】ここまで飛ばすか？浅間の豪快な逆方向弾シーン

打のヒーローとなったのは、この日チームに合流、「2番・中堅」で即スタメン起用となった浅間大基にもあった。

6回はフランミル・レイエスの31号ソロで同点に追いつくと一死満塁から敵失で勝ち越し。尚も二死一、三塁の場面。打席に入った浅間は相手2番手、黒木優太の外角直球をレフトスタンドに運び、豪快な逆方向弾で2号3ランをマーク。この回の猛攻を象徴するシーンとなった。

試合前には9日のソフトバンク戦で猛打賞など好調だった今川優馬の抹消が決まった。かわって上がってきた浅間が即、結果を残した。