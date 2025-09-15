昨シーズン、国内最高峰のハンドボールの新リーグ「リーグH」で初代女王に輝いたブルーサクヤ鹿児島が9月15日、熊本で今シーズンの開幕戦に臨みました。なかなか流れがつかめない中、試合時間残り10分で女王の底力を見せました。



（磯脇琢磨アナウンサー）

「目指すは連覇。ブルーサクヤ鹿児島のリーグ開幕戦が間もなく始まります。チームを支える応援団の名前も「ブルフィンズ」に決まりました。ブルフィンズにとっても初めての戦い。応援練習に熱が入ります」





ハンドボール「リーグH」の初代女王ブルーサクヤ鹿児島は、開幕戦をアウェイで熊本と対戦。前半を3点リードされ折り返したブルーサクヤは、後半も流れをつかめないまま試合の終盤に差し掛かります。残り10分を切って3点差。ここから快進撃が始まりました。後半22分、ディフェンスでボールを奪うと持ち前のカウンター攻撃で作田が得点。それに応えるかのようにキーパーの大山はナイスセーブを連発します。残り1分40秒で2点差。青がディフェンスの壁の上から力強いシュートを決めて1点差に。さらに相手のパスを青がカットすると、村上が走りシュート！この同点弾に、敵地に集まったブルーの応援団「ブルフィンズ」も大歓声を上げます。そしてラスト10秒。エース金城のシュートは枠に阻まれて得点とはなりませんでしたが、30対30で引き分けに持ち込み、女王の底力を見せました。（ブルーサクヤ鹿児島・笠井千香子主将）「勝ち切りたかったがでも負けずに同点だったことはチームにとっても大きいと思うし、自分たちの課題が分かったと思うので次につながる練習をして試合に臨めたら」ドロー発進となったブルーサクヤは、今後ホーム戦が続きます。9月20日（土）は三重と。そして9月23日（火）は名古屋と、どちらも西原商会アリーナでの対戦です。