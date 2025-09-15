◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子マラソンが国立競技場発着で行われ、アルフォンスフェリックス・シンブ（３５）＝タンザニア＝が２時間９分４８秒で優勝した。同タイム、着差ありの２位がアマナル・ペトロス（３０）＝ドイツ＝だった。日本勢のトップは近藤亮太（２５）＝三菱重工＝で、２時間１０分５３秒で１１位。パリ五輪男子マラソン日本代表の小山直城（２９）＝ホンダ＝は２時間１３分４２秒でパリと同じく２３位。吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は２時間１６分５８秒で３４位だった。

青学大出身の吉田を現在も指導している原晋監督（５８）はレース終了後、国立競技場近くのアディダスハウスで行われたトークイベントに参加し、持論を展開した。

「今回、３人とも入賞できませんでしたが、日本人の男子選手が中長距離種目で世界と戦えるチャンスがあるのはマラソンしかありません。記録を争うレースでは厳しいが、暑い夏マラソンでは勝負できるチャンスはある。今回の日本代表３人は箱根駅伝では悔しい思いをしている。吉田は４年目で区間賞を獲得しましたが、４年目でやっと箱根駅伝に出られた。（順大出身の）近藤君も４年目で初めて箱根駅伝を走った。小山君は東農大ではチームで箱根駅伝に出場できず、関東学生連合で走りました。箱根駅伝には『箱根から世界へ』という理念があります。若い選手は、どんどんマラソンに挑戦してほしい」と力説した。

その中で唯一、例外として挙げた選手が、３０００メートル障害で決勝に進出した三浦龍司（２３）＝スバル＝だ。「三浦君だけはスペシャルな選手。３０００メートル障害でメダルを狙えるでしょう」と期待を込めて話した。

３４位だった吉田については「やはり見えないプレッシャーがあったのでしょう。実は８月上旬で疲労がピークだったとき『代表を辞退したい』と漏らしたこともありました。シューズでトラブルもありました。本人は一切、言い訳しません。最終責任は私にあります。彼を責めないでいただきたい」と神妙な表情で語った。今後については「どのレースに出場するか、などは白紙。今回の世界陸上を経験したことで国内の代表選考は通過できると思います」と期待を込めて話した。

原監督は１６日には、チームが合宿を行っている新潟・妙高市に向かい、箱根駅伝３連覇に向けて選手を指導する。「キーマンは荒巻朋熈（４年）です。駒大１強と言われた第１００回箱根駅伝で優勝できたのは１区で荒巻の頑張りがあったからです。今季、４年生として期待しています」と真面目な表情で話した。大学駅伝界で最も目立つ監督は、トークイベントでアディダス社の幹部に「箱根駅伝で優勝したらベンツをプレゼントしてもらえますでしょうかね？」と冗談交じりにおねだりし、会場を盛り上げることも忘れなかった。