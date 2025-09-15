◆パ・リーグ 楽天５ｘ―４ロッテ（１５日・楽天モバイル）

延長１０回に代走で途中出場した楽天・小郷裕哉外野手が、延長１２回の初打席で広畑の１４９キロ直球を強振。サヨナラ勝ちを呼んだ右中間席へ飛び込む２号ソロは、球団通算２０００本塁打と節目の一発となった。プロ初のサヨナラ弾に本塁付近でチームメートからの歓喜のウォーターシャワーを浴びて喜んだ小郷は、「（２０００号を）僕が打つとは思っていなかったので」と驚きの表情。それでも「みんな頑張っていたので、それが勝利につながったのが１番うれしかった」と振り返った。

球団１号は２００５年４月１日の西武戦で磯部公一が記録。５００号は１０年６月４日のＤｅＮＡ戦で中村紀洋が、１０００号は１６年８月３０日の日本ハム戦で島内宏明が、１５００号は２０年８月２９日の西武戦で浅村栄斗が、それぞれ記録した。そうそうたるメンバーに名を連ねるが、「これからキャリアを積み上げていけるように頑張りたいと思います」と話した。

この日は敬老の日。祖父母は幼少時からプロ入り後も、試合を見に来てくれることが多かった。３年ほど前に亡くなった祖母は野球が大好きだったという。「敬老の日には毎年、いつもありがとうございます、と思うようにしている。その力で打てたと思います」。特別な日に見せない力を感じながら、メモリアルアーチにつなげた。これでＣＳ圏内の３位・オリックスとは３ゲーム差。しかし「（オリックスを）越してからそういう話をしよう、とみんなで言っていたので」と、追い越すまで気にせず戦うときっぱり。一戦必勝で上だけを見据えていく。