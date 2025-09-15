「大きくなったら画家になりたい」。白血病と闘いながら8000枚の絵を残した小さな画家がいます。骨髄移植を果たせずに7歳の若さで亡くなりました。彼女が残した夢の足跡が訴える“命をつなぐ大切さ”とは？



細い線で丁寧に描かれた、空に向かう天使。画家になる夢を抱いた少女が白血病と闘いながら描いた最後の作品です。



三瓶彩子さん。3歳になる直前に「急性リンパ性白血病」を患い、7歳9か月という若さでその生涯を終えました。





彩子さんの夢は画家になること。6歳になる頃から集中的に絵を描き始め、亡くなるまでのわずか2年ほどの間で8000枚の絵を残しました。15日までの4日間、鹿児島市の天文館図書館で開かれた「あやちゃんの贈り物展」では図書館のギャラリーに約20枚の絵が飾られました。そのすぐ隣では…。(かわかみこどもクリニック・川上清院長)「どんどんドナーが減ってしまう。30代以下の若年層の登録を増やす必要がある」1992年に県内で初めて骨髄移植に成功した川上清医師。14日こどもの白血病について講演し、若い世代の骨髄バンクへのドナー登録を呼びかけました。骨髄バンクは18歳から54歳までが登録できますが、現在は40代以上の登録者が多く、ドナーが年々減っていくことが危惧されています。日本骨髄バンクによりますと、2025年3月末時点で移植を待つ患者1869人に対し、移植が行われたのは1021人と約2人に1人しか移植を受けられていません。(かわかみこどもクリニック・川上清院長)「(骨髄移植は)生きる光。自分が助かる可能性を求めた治療。それが受けられる人と受けられない人がいるのはもどかしい。あやちゃん。そして私の患者にも絵の上手な人がいて、残念ながら亡くなられたことは非常にもったいない。残念」彩子さんがよく描いていたという天使の絵。「生まれ変わったら普通の元気な子になりたい」。小さな画家は天国に希望を抱いていました。(かごしま骨髄バンク推進連絡会議・大田耕一郎事務局長)「非常に美しくて清楚なきれいな絵。こういった子供が少しでも出ないように白血病の治療の一環として骨髄バンクの充実を目指して活動していきたい」骨髄移植が果たせず、1990年に亡くなった彩子さん。短い生涯で残した8000枚の絵は35年が経った今も骨髄バンクの必要性を語りかけています。