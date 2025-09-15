アジアのクラブ王者を決める最上位大会のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の第１節、中国の上海海港戦（１７日・浦東）に出場するＪ１神戸の２３選手と吉田孝行監督が１５日、神戸空港で行われた神戸市主催の壮行会に出席した。

神戸空港は、２０２５年４月１８日から韓国、中国、台湾の５都市への国際便の運航を開始。国際空港の仲間入りを果たし、神戸がプロスポーツチームとして初めての利用する形となった。以前までは関西国際空港を使用していたため、兵庫県内で住む選手にとっては、空路以外の移動距離の負担も軽減された。吉田監督は「コンディション面を考えると、すごくありがたい。１７日はしっかり勝って、神戸に帰ってきたい」と感謝した。

前回大会では、１次リーグ５位で決勝トーナメントに進出したが、１回戦で敗れた。指揮官は「クラブとしてアジアＮＯ１を掲げている。もう一度チャレンジできる。チャンスをチームみんなでものにできるように戦ってきます」と宣言した。

今季の１次リーグには、Ｊ１から神戸、広島、町田の３チームに加え、蔚山、江原、ＦＣソウル（以上韓国）、上海海港、上海申花、成都（以上中国）、メルボルン・シティー（オーストラリア）、ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）の東西１２チームずつに分かれ、各８位までが決勝トーナメントへと進出できる。