³«Ëë¤«¤é4Àï4È¯¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡¢Àä¹¥Ä´¤ÎÇØ·Ê¤ËÅÏÊÕ¹ä¤ÎÂ¸ºß¡©¡Ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×

¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×Àï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÇÌµ½ý¤Î³«Ëë4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡ÊCF¡Ë¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÅÄ¤ÏNAC¥Ö¥ì¥À¤È¤Î³«ËëÀá¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Âè2Àá¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Â³¤¯Âè3Àá¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î2ÆÀÅÀ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¤ÎÂè4Àá¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥óÀï¤Ç¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢4»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»50¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ó¤Ê±ýÇ¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡ØESPN¡Ù¤Ë¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤éÀä¹¥Ä´¤Î¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖåºÀ¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½é¤Î¿ô½µ´Ö¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¼éÈ÷¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¿ÊÊâ¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó¤ä¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Î¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤¬º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¾åÅÄ¤Î¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÅÏÊÕ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¡Ê¾åÅÄ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¼ï¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£Æó¿Í¤ÎÏ¢·È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£åºÀ¤¤Îº£¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÅÏÊÕ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¡¢åºÀ¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥ó¥È¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ìÃæ¡£¾åÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥ó¥È¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ìÃæ¡£¾åÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£