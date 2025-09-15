陸上の世界選手権（世界陸上）３日目（１５日）、東京・国立競技場発着で男子マラソンが行われ、日本勢は近藤亮太（三菱重工）の１１位が最高で６大会連続で入賞を逃した。

大会前に吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は２０２１年東京五輪での大迫傑の６位超え、近藤と小山直城（ホンダ）は「８位内入賞」を目標に掲げていた。その中で、本番は近藤が２時間１０分５３秒で日本勢トップの１１位、小山が２時間１３分４２秒で２３位、吉田が３４位の２時間１６分５８秒と、入賞には届かなかった。

今大会は日本特有の湿度の高さや厳しい暑さの中で選手の健康を考慮し、開始時間を３０分前倒しの午前７時半に変更。１５日の本番開始時に世界陸連（ＷＡ）が発表した気候は気温２６度、湿度６８パーセントで、レース終了時は気温２８度、湿度５４パーセントと残暑が厳しい条件だった。

過酷な暑さの中で、自己記録１位で優勝候補のデレサ・ゲレタ（エチオピア）が３５キロ過ぎに棄権。最終的には、マラソン大国のエチオピア、ケニア勢ら計２２人が途中棄権した。優勝候補の１人のヴィンセント・キプケモイ・ゲティッチ（ケニア）も２５キロ付近で腹部を押さえるしぐさを見せて急失速し、２２位の２時間１３分３８秒でゴールするなど大波乱の展開となった。

海外勢が日本特有の酷暑に慣れていないぶん、日本勢にとっては追い風になるところ。今大会のコースについても、小山は昨年９月のイベントで「パリ五輪代表選考会（ＭＧＣ）で優勝して良いイメージを持っているのでこのコースで良かった」と２時間８分５７秒で制していたコースにはなじみがあった。時差なども含めて、本来ならば自国開催のアドバンテージがあるはずだが、日本勢はまたも入賞できなかった。

日本勢が世界選手権で入賞したのは２０１３年モスクワ大会で中本健太郎（安川電機）の５位が最後。五輪では２１年東京大会で大迫傑（ナイキ）が６位、２４年パリ五輪は赤粼暁（九電工）が６位と、１３年以降もマラソンの主要な国際大会では入賞はしている。とはいえ、自国開催の大舞台で結果が出なかったことは重い意味を持つ。

２３年１０月に開催されたパリ五輪代表選考会（ＭＧＣ）からは日本陸連が優勝者に１０００万円、２位に５００万円、３位に２５０万円の賞金を設定するなど選手のモチベーションを高めるための策も打ってはいるが、今後さらなる強化プランが求められそうだ。