¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢£±£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¡õ£µÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¸×ÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤éÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¸×¤Î¼çË¤¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²ó¤Ë¤Ï¡¢°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÎµÀèÈ¯¡¦¾¾ÍÕ¤Î£±£²£°¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£³£·¹æ£²¥é¥ó¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É÷¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï£µ²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤é£²ÈÖ¼ê¡¦¶áÆ£¤Î¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹£±£´£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òµÕÊý¸þ¤ØÎ®¤·ÂÇ¤Á¡£ÉÍÉ÷¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë£³£¸¹æ£²¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ã°Û¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¶¤ï¤á¤¯Ãæ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¡£»î¹ç¸å¤Ï¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç£±ÈÖÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îº£µ¨£±£°ËÜÎÝÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦ÆÈÁö¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï£µÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤Çº£µ¨ÄÌ»»£¹£¶ÂÇÅÀ¤È¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¡££±£°£°ÂÇÅÀ¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£¶¡½£²¤Ç²÷¾¡¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£¸£°¾¡¤ËÅþÃ£¡£¥»¥ê¡¼¥°£µµåÃÄ¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹à´°Á´Í¥¾¡á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢ÃæÆüÀï»Ä¤ê£³Àï¤Ç£²¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£