¡Ú¹Åç¡Û¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¾®±à¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½é²ó£³Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ë¾Ð´é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£±£µÆü¡¢£´°Ì¡¦¹Åç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë£¶¡½£²¤Ç²÷¾¡¤·¡¢£·Ï¢ÀïºÇ½ªÆü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤«¤éµ¡Ç½¤·¡¢£³ÈÖ¡¦¾®±à³¤ÅÍ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢£´ÈÖ¡¦¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡Ê£²£·¡Ë¡¢£µÈÖ¡¦ºäÁÒ¾¸ã¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÃæ¼´£³¿Í¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç½é²ó¤Ë£´ÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤Ï£¸·î£±£°Æü°ÊÍèÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ÌÂ¼¾º¸ç¡Ê£²£´¡Ë¤¬±íÂÇÀþ¤ò£µ²ó¤ò£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ëº£µ¨£µ¾¡ÌÜ¡£ÌÜ²¼¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¾®±à¤Ï¤³¤ÎÆü¤â£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î¤ª¤â¤Ê°ìÌä°ìÅú¡¡¡¡
¡½¡½½é²ó¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î£³¿Í¤¬Ï¢Â³¤ÇÅ¬»þÂÇ¡©
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤¤¤¤¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£ÅÀ¤¬Æþ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÇÀþ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿
¡½¡½ÀèÈ¯¡¦¶ÌÂ¼¤Ï£µ²ó£±¼ºÅÀ¡©
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡££±¤«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¶õ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££µ²ó¤ÇÂå¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢µå¿ô¤Ï¤Þ¤ÀÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç
¡½¡½£¶²ó¤Î¾®±à¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡©
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡Î®¤ì¾å¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê£¶²óÉ½¤Ë¡Ë£±ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤¢¤¢¤·¤Æ¾®±à¤¬£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿
¡½¡½ÂÇÀþ¤Ïºå¿À»þÂå¤ËÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌøÅê¼ê¤Èµ×¡¹ÂÐÀï¡©
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑÂ§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢³Æ¼«¤¬¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦
¡½¡½Á°Æü¤Î»î¹ç¤ÇÅ¬»þ¼ººö¤òµÊ¤·¤¿½©»³¤¬±¦Íã¤ÇÀèÈ¯¡££³²ó¤Ë¤Ïà¥é¥¤¥È¥´¥íá¤òµÏ¿¡©
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡ÀÄÌø¤Î¡ÊÂÇµå¤ò¡Ë¥é¥¤¥È¥´¥í¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ºòÆü¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤·¤Ë¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿