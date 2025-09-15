IVE¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê!! ¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ÇËë³«¤±
¡ÈMZÀ¤Âå¤ÎÆ´¤ì¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥¸¥ó¡õ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢173cm¤Î¡È²«¶âÈþµÓ¡É
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï9·î15Æü¡¢IVE¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØIVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM'¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢IVE¤Ï10·î31Æü¤«¤é11·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¡Êµì¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂÎÁà¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£
IVE¤Ï2023Ç¯¤Ë½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØSHOW WHAT I HAVE¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÆîÊÆ¤ò´Þ¤à19¥«¹ñ28ÅÔ»Ô¤Ç37¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢±ä¤Ù42Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
ÂçÀ¹¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤òÄÉ²Ã¤·¡¢´Ú¹ñ¡¦KSPO DOME¤äÆüËÜ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ´¤ÎÉñÂæ¡É¤Ë¤âÎ©¤Á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âIVE¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥ß¥Ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE EMPATHY¡Ù¤Ç¤ÏÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØREBEL HEART¡Ù¤¬´Ú¹ñ¼çÍ×²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¡¼¥ë¥¥ë¡É¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØATTITUDE¡Ù¤ò²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ15´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ê¡ØREBEL HEART¡Ù11´§¡¢¡ØATTITUDE¡Ù4´§¡Ë¡£
Â³¤¯¥ß¥Ë4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¤Ï¡¢KBS¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¡¢MBC¡Ø¥·¥ç¡¼¡ª²»³ÚÃæ¿´¡Ù¡¢SBS¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤È´Ú¹ñÃÏ¾åÇÈ3¶É¤Ç1°Ì¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
³èÆ°½ªÎ»¸å¤â²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
IVE¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØSHOW WHAT I AM¡Ù¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£10·î31Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¡¢11·î1Æü¸á¸å6»þ¡¢11·î2Æü¸á¸å4»þ¤ËKSPO DOME¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¾ÜºÙ¤ÏIVE¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡=OSEN¡Ë
¡þIVE¤È¤Ï¡©
ÅÁÀâÅª¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IZ*ONE½Ð¿È¤Î¥æ¥¸¥ó¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¤È¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¬¥¦¥ë¡¢¥ê¥º¡¢¥¤¥½¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¤Î6¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡ÈÁ´°÷¥»¥ó¥¿¡¼µé¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØELEVEN¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢7Æü¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ²»³Ú»Ë¾å¡¢ºÇÂ®¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤Ë¡£Â³¤¯2022Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE DIVE¡Ù¤â³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇK-POPÂè4À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯10·î¤Ë¡ØELEVEN -Japanese ver.-¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£