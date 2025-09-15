３連休のうち14・15日の静岡県内は猛暑日となる地域もあり、厳しい残暑の中、プールなどで厳しい暑さをしのぐ人たちで各地が賑わいました。



9月も折り返しとなる中、最高気温35.7℃の猛暑日となった15日の浜松市中央区。四季折々の花を楽しめる「浜名湖ガーデンパーク」では水遊び広場が15日まで開放されていて、びしょ濡れで遊ぶ子どもたちの姿がみられました。





（来園者）「気持ち良い！ちょっとね、遊びに来た」「水に入ってやっとちょっと風が涼しく感じる。9月とは思えない」「まだまだ暑い日が続くのかなという感じがする。（水遊び場の解放が）きょう最後みたいですけどもうちょっと欲しい。」一方、こちらは富士宮市の「まかいの牧場」。「敬老の日」ということで園で飼育しているおじいちゃん・おばあちゃんポニーに、フルーツの盛り合わせをプレゼント。ポニーの「モモ」は29歳、「トキオ」は27歳で人間に換算するとおよそ90歳と86歳だということです。（来園者）「活発に動いて運動もして、ちゃんとご飯も食べて長生きしてほしいです。」（まかいの牧場 飼育員）「来てくれたお客さんがおやつをあげて可愛いね、よしよしってしてくれているので、それが長寿につながっているかなと思います。」赤と紫のちゃんちゃんこを来た”長寿ポニー”は、持ち前の愛くるしさで来園者を楽しませていました。14日・15日と季節外れの異例の暑さが続いた3連休。静岡市清水区では14日、36℃と国内一の暑さを記録。市内で賑わっていたのが…。（記者リポート）「静岡市駿河区の大浜公園プールです。日差しが照り付け、夏本番の暑さが戻ってきたかのようです。みんなプール楽しいですか？（子どもたち）楽しいで～す！」“夏本番”さながらの残暑から逃れるため、多くの家族連れが大浜公園プールへ。（来園者）「暑いのが我慢できなくて来ました。プールの締めです。」「もう9月で開いているプールも少なくて、ここに来ました。」子どもたちは新設されたアトラクションや、ウォータースライダーに乗って大はしゃぎ…（来園者）「気持ちいいです」「最高！うちも最高！」プールサイドの売店で飛ぶように売れていたのは“夏のお供”かき氷。（来園者）「プールは暑いけど、かき氷は冷たいからオッケーです。」「暑いです。だから水分取りながら楽しんでます。暑いので（かき氷）定番ですね、まだまだ」9月に入っても賑わう様子に施設の担当者は。（大浜公園プール・統括責任者 吉澤 幸介さん）「暑いとお客さんもたくさん来ていただけるので良かった。（1日）1500～2000人くらい来ています。」大浜公園プールは18日までの営業です。一方、三島市の「楽寿園」では三島フードフェスタと題して、22台のキッチンカーが集結。会場ではボリューム満点な肉料理からスイーツまでバラエティに富んだグルメがずらりと並んだほか、地元のダンスチームによるステージイベントなどで盛り上がりを見せていました。（来園者）「クレープとポテト美味しかった。」「肉巻きおにぎりとポテトを食べました。ダンスの後だったのでしょっぱい物が食べたかった。」強い日差しに加えて、調理中は火を使うキッチンカーのスタッフに話を聞くと…。（出店者）「全然過ごしやすいです、室内は40度ぐらいしかないんですかね。（一番暑い時で）70度くらい。サウナより涼しい所にいるくらいの感覚。」8月に比べれば暑さは和らいでいるようです。日中のうだるような気温が下がってきた午後5時すぎ。清水港を訪れると、クルーズ船に乗り込んでいく人たちの姿が。目的は毎年恒例秋の清水港花火ナイトクルーズ。乗客は船の上からでしか撮れない夕焼けをバックにした清水の街並みや、富士山を撮影しながらクルーズを楽しんでいました。（沼津市から）「だいぶ涼しくなって過ごしやすくなってきた。きれいですよね 夕焼けだって喜んでいました」（磐田市から）「暑いと（子どもの）機嫌が悪くなります。きょうは機嫌がいいですね」しばらくすると海面に”なにか”を見つけた乗客たち。その正体はイルカ！野生のイルカと運よく遭遇し乗客からは笑顔が溢れていました。すっかり日が暮れた午後6時過ぎ…。「3・2・1 スタート！！」音楽にあわせて大迫力の海上花火がスタート。海風も心地よく日中の暑さを忘れるぐらいの涼しさのなか夜空を彩る花火に癒されていました。（静岡市から）「楽しかった！風もあって涼しく花火もきれいでよかった」秋の清水港花火ナイトクルーズは予約制で15日と20日も行われる予定です。