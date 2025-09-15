意外にも今季初の記録だった

【MLB】ドジャース 10ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・サンフランシスコ）

ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地のジャイアンツ戦に10-2で勝利し、地区優勝へのマジックナンバーを「10」とした。18安打10得点と打線爆発の快勝だったが、強力打線のドジャースとしては意外な今季初の記録が飛び出していた。

打線は1点リードの5回、今季11勝を挙げている左腕のロビー・レイ投手を攻略。2番手のジョエル・ペゲーロ投手も攻め、打者一巡の猛攻で4得点を奪い、試合の主導権をつかんだ。

昨オフに年俸1700万ドル（約25億1000万円）で入団するも、シーズンを通して打撃不振に苦しんでいたマイケル・コンフォート外野手が3安打3打点と爆発。夏場から調子を落としていたテオスカー・ヘルナンデス外野手が4安打、9月になって復調を果たしたムーキー・ベッツ内野手が3安打、頼れるベテランのフレディ・フリーマン内野手も3安打1打点と活躍。ドジャースらしい強打が光る勝ち方だった。

ただ、MLB公式サイトでドジャース番のソニア・チェン記者はX（旧ツイッター）で意外なデータを紹介。「ドジャースで4人の選手が最後に1試合3安打を同時に記録したのは2024年4月24日（同25日）」と投稿。その際は大谷、ベッツ、パヘス、スミスの4人だった。

この日の大谷は最終回の第7打席でようやく中前打が飛び出すなど、前日の特大49号と比べるとやや存在感は薄かった。だが、不調に苦しんでいたコンフォートらが大爆発を見せたのは、シーズン終盤に向けて明るい材料となりそうだ。（Full-Count編集部）