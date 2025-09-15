É×¤Ï±Ê±ó¤Î¤Á¤ç¤¤°ÇÐÍ¥¡Ä¸Å´õ¥¿¥ì¥ó¥Èà¾×·âá70ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¼«Á³ÂÎÍ¥Àè¤Î¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö²¿»þ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥é¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤¬±Ç¤¨¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦´ä¾ëÞæ°ì(74)¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ë¾ë¥¢¥ó¥Ê¤¬¡¢12Æü¤Ë70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö70ºÐÏ·¿Í²ñÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò²£¤ËÈù¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤Ë´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢10Âå¤«¤éÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Î´ä¾ë¤Ï80Ç¯Âå¤Ë¡ÖºÇ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤â¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëà±Ê±ó¤Î¤Á¤ç¤¤°ÇÐÍ¥á¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¡²¿»þ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê70ºÐ·Þ¤¨¤ì¤ëÍÍ¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Á³ÂÎÍ¥Àè¤Î¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÈÆ´¤ì¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£