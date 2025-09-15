「クレイアニメーション キルトパジャマ／ピングー」（税込 2290円）

　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、9月22日（月）から、人気クレイアニメ作品をモチーフにした「クレイアニメーション キルトパジャマ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

■ラインナップは全4種類

　今回発売される「クレイアニメーション キルトパジャマ」は、人気クレイアニメ作品『ピングー』と『ひつじのショーン』のキャラクターをあしらったパジャマ。

　ラインナップは全4種類。それぞれにキュートなワッペンや総柄が施されており、おうち時間も楽しくなるデザインに仕上がっている。

　また、暖かさを維持させるキルトの中綿や、ねじれにくいゴム留めステッチなども採用した、着心地が快適なパジャマとなっている。