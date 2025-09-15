『ピングー』＆『ひつじのショーン』×ユニクロ「UT」がコラボ！ キュートなパジャマ4種登場
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、9月22日（月）から、人気クレイアニメ作品をモチーフにした「クレイアニメーション キルトパジャマ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】総柄もかわいい！ コラボパジャマ一覧
■ラインナップは全4種類
今回発売される「クレイアニメーション キルトパジャマ」は、人気クレイアニメ作品『ピングー』と『ひつじのショーン』のキャラクターをあしらったパジャマ。
ラインナップは全4種類。それぞれにキュートなワッペンや総柄が施されており、おうち時間も楽しくなるデザインに仕上がっている。
また、暖かさを維持させるキルトの中綿や、ねじれにくいゴム留めステッチなども採用した、着心地が快適なパジャマとなっている。
