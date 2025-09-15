◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク6―0くふうハヤテ（15日、タマスタ筑後）

ソフトバンクの育成3年目、内野海斗投手（21）が、公式戦初登板した。9回に5番手で登場し、1回を無安打無失点の力投を見せた。

先頭打者の初球にこの日最速となる148キロをマークするとフォークで空振り三振。「追い込んでからの球を磨いてきた。緊張したけど、練習通りに出せた」。さらに真っすぐで二ゴロに打ち取った。続く打者には四球を与えたが、最後は左飛に打ち取った。「かわす投球ではなく、しっかり強い球を投げて打者と勝負できるところを見せることができた」と手応えを口にした。

福岡県出身。中学時代は捕手としてポニーリーグの日本代表としてアジア大会で優勝し、世界大会では3位になった。それでも投手がやりたくて広島・武田高に進学。最速151キロの本格派右腕だ。

この日を迎えるまで、けがに悩まされた。昨春に腰椎分離症となり、さらに昨年5月ごろ右肩の炎症で長いリハビリ生活を送った。今年2月の春季キャンプには参加していたが、途中で右肩の炎症が再発。投げられない日々に落ち込むこともあった。6月に実戦復帰し、ファーム非公式戦では12試合に登板し、0勝1敗1セーブ、防御率5・52だった。

川越英隆投手ファーム統括コーディネーター（52）は「リハビリ組にいた時も、ブルペンで見て球の質が違うと思い、いつかは2軍でと考えていた。真っすぐの伸びや切れがあり、しっかり投げられるようになれば、将来面白いんじゃないかなと思っている」と期待を込めた。

リハビリ組にいた時「もう投げることができないかもしれない」と思っていた内野。「一歩、前に進めてほっとしている」と笑顔を見せる。これからも持ち味を見失わずに前進するだけだ。（浜口妙華）