¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢²áµî¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï½ªÈ×¡£¡ÖÌ¤¸ø³«¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« Âè1ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖÊª¸ì¤ÎÁ°È¾¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Êý¡¹¤òÃæ¿´¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤È¤Ã¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÍè½µ¤ÏÂè2ÃÆ¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤È¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Î»ÒÌò»þÂå¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉã¡¦Ä«ÅÄ·ëÂÀÏº(²ÃÀ¥Î¼)¡¢¿ó¤ÎÉã¡¦Ìø°æÀ¶(ÆóµÜÏÂÌé)¡¢¿ó¤ÎÄï¡¦Àé¿Ò(ÃæÂô¸µµª)¡¢¤½¤·¤ÆÍö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¤¬°¦¤·¤¿¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¡×(ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ)¤Ê¤É19Ëç¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª´é¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¹ë¤µ¤ó¡¢Àé¿Ò¤µ¤óÀ¸¤¤¿»þÂå¤¬²û¤«¤·¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀé¿Ò¤Î¾Ð´é¤Ëµã¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ö¼ä¤·¤µ¤Ç¾¯¤·¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤Ç¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í....Âç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×